Mattarella in Vaticano incontra Leone

Un incontro di grande rilevanza tra le alte cariche dello Stato e la Santa Sede si svolge questa mattina in Vaticano. Alle 8:45, Papa Leone XIV riceve il Presidente Mattarella in una visita ufficiale, segno di un rapporto consolidato e di dialogo costruttivo. Dopo due anni dall’ultimo appuntamento, questa occasione rafforza i legami tra Italia e Chiesa. La giornata promette di essere ricca di significato, aprendo nuove prospettive di collaborazione e amicizia tra le istituzioni.

8.45 Incontro in Vaticano tra Papa Leone XIV e il Presidente Mattarella, per una visita ufficiale dopo il saluto al termine della messa di insediamento del nuovo Pontefice. Prima di quella odierna, l'ultima visita ufficiale di Mattarella in Vaticano risale a 2 anni fa: il 29 maggio 2023 Papa Francesco gli consegnò il Premio Paolo VI. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Mattarella in Vaticano per l'incontro con Papa Leone - Tra i temi potrebbero esserci, oltre ai rapporti tra Italia e Santa Sede, proprio i conflitti, a partire da quello che da anni si consuma nel cuore dell'Europa (ANSA) ... Da ansa.it

