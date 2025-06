Mattarella in Vaticano da Leone XIV | la prima visita ufficiale

Il Presidente Mattarella fa il suo primo importante passo nel cuore della spiritualità cattolica, visitando il Vaticano e incontrando il Papa. Un momento storico che segna un nuovo capitolo nelle relazioni tra Italia e Santa Sede, evocando anche le radici più antiche con Leone XIV. Un viaggio che promette di rafforzare i legami diplomatici e culturali tra i due Stati, aprendo nuove prospettive di dialogo e collaborazione.

