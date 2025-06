Mattarella ha incontrato papa Leone XIV in Vaticano | il presidente con figli e nipoti

Il presidente Mattarella si è presentato in Vaticano accompagnato dalla famiglia, tra figli e nipoti, per un incontro che ha segnato un momento di grande importanza diplomatica e simbolica. Questa visita ufficiale, la prima al Palazzo Apostolico durante il pontificato di Leone XIV, ha rafforzato i legami tra Italia e Santa Sede, sottolineando l'importanza dei valori condivisi e della collaborazione tra Stato e Chiesa. Un appuntamento che rimarrà nella storia delle relazioni istituzionali italiane.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina papa Leone XIV nel corso della sua prima visita ufficiale al Palazzo Apostolico in Vaticano. Si è trattato del primo colloquio tra i due capi di Stato, anche se un primo saluto di persona era già avvenuto lo scorso 18 maggio, al termine della messa che aveva segnato l’inizio del pontificato di Leone XIV. Un incontro in famiglia: Mattarella si è presentato all’appuntamento accompagnato dai suoi tre figli – Laura, Bernardo e Francesco – insieme ai rispettivi consorti e a cinque nipoti. La delegazione italiana comprendeva anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mattarella ha incontrato papa Leone XIV in Vaticano: il presidente con figli e nipoti

In questa notizia si parla di: Mattarella Incontrato Papa Leone

Mattarella in Vaticano: primo incontro con Papa Leone XIV - Ad un mese dalla fumata bianca, il Presidente della Repubblica incontra oggi il npontefice. Presente anche Tajani. Lo riporta huffingtonpost.it

VIDEO | Mattarella da Papa Leone XIV: è la prima visita ufficiale - L'incontro con il Pontefice si tenuto nel Palazzo Apostolico. Dopo il colloquio privato con Leone XVI, Mattarella si è fermato anche con il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin ... Come scrive dire.it

Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano: è il primo incontro ufficiale tra i due - AGI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha attraversato in sito piazza San Pietro per raggiungere la Città del Vaticano dove, al Cortile di San Damaso era atteso dal reggente della Casa ... msn.com scrive