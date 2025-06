Mattarella dal Papa nei colloqui anche Ucraina e Gaza Il presidente | Ho portato l’affetto dell’Italia

Un incontro di grande rilevanza, in cui la diplomazia si mescola alla compassione, testimoniando l’impegno dell’Italia nel promuovere pace e solidarietà. Durante il colloquio privato tra Papa Leone XIV e Sergio Mattarella, sono stati affrontati temi delicati come la guerra in Ucraina e il conflitto a Gaza, portando anche l’affetto e la vicinanza del nostro Paese alle popolazioni colpite. Un gesto che rafforza il ruolo dell’Italia come ponte tra fede, politica e umanità.

La guerra in Ucraina, il massacro di Gaza con la crisi degli aiuti umanitari e temi sociali cari alla Chiesa. Questo è stato il menù del colloquio privato tra Papa Leone XIV e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accompagnato dalla figlia Laura e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, il capo dello Stato è arrivato in Vaticano di buon'ora ed è entrato nel palazzo Apostolico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mattarella dal Papa, nei colloqui anche Ucraina e Gaza. Il presidente: “Ho portato l’affetto dell’Italia”

In questa notizia si parla di: Mattarella Papa Ucraina Gaza

Il Papa “tennista” ha ricevuto Sinner e Binaghi prima di Mattarella e Meloni - Il Papa tennista ha accolto Jannik Sinner e Angelo Binaghi prima dei loro incontri con il Presidente Mattarella e la Premier Meloni.

Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano: la continuità con la Chiesa di Papa Francesco - Italia e Santa Sede, Gaza, Ucraina e migranti: i temi al centro della prima visita ufficiale del Presidente Sergio Mattarella in Vaticano. Un'occasione simbolica, che segna anche l'inizio ... Lo riporta ilmessaggero.it

Mattarella in Vaticano per l’incontro ufficiale con Papa Leone XIV: “Al centro dei colloqui Ucraina e Gaza” - Visita ufficiale in Vaticano per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha incontrato Papa Leone XIV. Tra i due sorrisi e stretta di mano, come si vede dalle foto pubbli ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Mattarella dal Papa, nei colloqui anche Ucraina e Gaza. Il presidente: “Ho portato l’affetto dell’Italia” - La guerra in Ucraina, il massacro di Gaza con la crisi degli aiuti umanitari e temi sociali cari alla Chiesa. Questo è stato il menù del colloquio privato tra Papa Leone XIV e il presidente della Repu ... Da msn.com

Primo incontro ufficiale tra Papa Leone XIV e Mattarella: “La pace al centro del colloquio”