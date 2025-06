Mattarella dal Papa | ha parlato di guerre e aiuti umanitari Portando l’affetto dell’Italia Poi visita Rondine di Arezzo

Il presidente Sergio Mattarella ha recentemente incontrato il Papa, portando con sé l'affetto e la solidarietà dell'Italia in tempi difficili segnati da guerre e crisi umanitarie. Un momento di confronto sincero e di speranza, che si è concluso con una visita a Rondine di Arezzo, simbolo di dialogo e pace. In un mondo in tumulto, l'Italia conferma il suo impegno nel promuovere la pace e l’umanità.

Guerre, massacri, aiuti umanitari. Di tutto questo hanno parlato Papa Leone XIV e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Accompagnato dalla figlia Laura e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Capo dello Stato è arrivato in Vaticano di buon'ora ed è entrato nel palazzo Apostolico dove poi ha colloquiato a quattr'occhi con papa Prevost. Un colloquio cordiale che segue la tradizione di ottimi rapporti tra i capi di Stato italiani e il pontefice sin dalla nascita della Repubblica L'articolo Mattarella dal Papa: ha parlato di guerre e aiuti umanitari. Portando l’affetto dell’Italia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mattarella dal Papa: ha parlato di guerre e aiuti umanitari. Portando l’affetto dell’Italia. Poi visita Rondine di Arezzo

In questa notizia si parla di: Papa Mattarella Parlato Guerre

Il Papa “tennista” ha ricevuto Sinner e Binaghi prima di Mattarella e Meloni - Il Papa tennista ha accolto Jannik Sinner e Angelo Binaghi prima dei loro incontri con il Presidente Mattarella e la Premier Meloni.

Vaticano, Mattarella e Costa da Papa Leone XIV: focus su guerre in Medio Oriente e Ucraina - Il presidente Mattarella ha incontrato il Pontefice a meno di un mese dal suo insediamento. Sul tavolo dell'incontro i rapporti tra Roma e Vaticano, oltre ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il p ... Come scrive msn.com

Mattarella fa visita al Papa: "Gli ho portato l'affetto dell'Italia" - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato stamattina in Vaticano papa Leone XIV. Il colloquio, durato 40 minuti, ha toccato temi di attualità internazionale come la guerra in Ucra ... Si legge su informazione.it

Mattarella in udienza da Papa Leone XIV: cosa si sono detti/ “Guerre, Europa e l’aiuto della Chiesa al Paese” - Udienza Presidente della Repubblica Mattarella da Papa Leone XIV: i temi dell'incontro in Vaticano e l'alleanza tra Italia e Santa Sede ... Da ilsussidiario.net