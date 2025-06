Mattarella a Rondine | pace in Costituzione Ue resista ad attacchi

A Rondine, nel cuore di Arezzo, un caldo mezzogiorno si trasforma in un momento di grande emozione: il presidente Mattarella conquista i cuori di studenti, adulti e anziani con il suo messaggio di pace. Tra applausi e speranze condivise, il borgo si anima di un’energia speciale, pronta a resistere alle sfide e a rafforzare i valori fondamentali di solidarietà e dialogo. La visita di Mattarella segna un passo importante verso un futuro di speranza e unità .

Rondine (Arezzo), 6 giu. (askanews) – Quando l’elicottero che trasporta il presidente della Repubblica ronza sul pratone assolato di mezzogiorno giĂ si prepara la standing ovation che i ragazzi della marcia della pace, gli adulti, gli anziani tutti confluiti a Rondine, alle porte di Arezzo, per dire “make peace great again” tributano a Sergio Mattarella. Il capo dello Stato raggiunge il borgo – dove ogni anno vivono e studiano trenta giovani che in teoria dovrebbero essere nemici perchĂ© i loro paesi sono in guerra ma nel conoscersi si “riconoscono” simili e amici – dopo l’incontro con Papa Leone XIV al quale ha portato, dice, “l’affetto dell’Italia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

