Mattarella a Rondine | Pace in Costituzione l’Ue resista agli attacchi

A Rondine, nel cuore dell’Italia, l’atmosfera si riempie di speranza e unità con l’arrivo di Mattarella. La sua visita, simbolo di pace e determinazione, rafforza il messaggio che la Costituzione può essere il pilastro di un futuro sereno, mentre l’Europa affronta sfide senza precedenti. In un mondo in tumulto, il richiamo alla resilienza e alla solidarietà diventa più forte che mai. L'articolo Mattarella a Rondine: “Pace in Costituzione, l’Ue resista agli attacchi” sembra essere un invito a credere nel potere della

RONDINE (AR) – Quando l'elicottero che trasporta il presidente della Repubblica ronza sul pratone assolato di mezzogiorno già si prepara la standing ovation che i ragazzi della marcia della pace, gli adulti, gli anziani tutti confluiti a Rondine, alle porte di Arezzo, per dire "make peace great again" tributano a Sergio Mattarella. Il capo dello

