Matilde Lucidi compie 18 anni gli auguri di mamma Bianca Balti | Sei un miracolo

In un dolce momento di affetto, Bianca Balti celebra il diciottesimo compleanno della sua amata figlia Matilde Lucidi, definendola "un miracolo" e "la persona più bella che conosca". Con parole piene di emozione e speranza, la modella rivela quanto sia importante per lei questa crescita e il cammino che la attende. Un messaggio che tocca il cuore, ricordandoci quanto l’amore di una madre possa essere eterno e ispirante. La loro storia continuerà a brillare, portando con sé un messaggio di speranza e di amore incondizionato.

« Buon compleanno Matilde, la persona più bella che conosca»: sono gli auguri, tenerissimi, di Bianca Balti alla figlia che ha appena compiuto 18 anni. «Eri appena tornata da me, dopo i tuoi anni a Parigi, e presto dovrò lasciarti andare di nuovo, sulla tua strada, una strada che sarà piena di gloria. Grazie per avermi ricordato, semplicemente esistendo, che a volte la vita sa meglio di noi cosa è giusto», ha scritto la top model 41enne su Instagram, postando una carrellata di foto che ritraggono Matilde crescere negli anni, da piccolissima a sorella maggiore della piccola Mia sino a diventare una giovane donna. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Matilde Lucidi compie 18 anni, gli auguri di mamma Bianca Balti: «Sei un miracolo»

