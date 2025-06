Mastronardi cancellato Via le citazioni dello scrittore

A Vigevano, un gesto che sembra un colpo di spugna su storia e cultura: la rimozione delle citazioni di Lucio Mastronardi, autore di capolavori come "Il maestro di Vigevano". Una decisione che molti definiscono una vera e propria "cancellazione culturale", privando la città di un patrimonio letterario prezioso. Ma cosa significa davvero dimenticare il passato? È arrivato il momento di riflettere sull’importanza di preservare la memoria storica e culturale.

VIGEVANO (Pavia) Qualcuno l’ha definito un caso di " cancellazione culturale ". Nei fatti rappresenta una mancanza di rispetto, e non è stata l’unica, per la figura dello scrittore Lucio Mastronardi, autore tra l’altro de "Il maestro di Vigevano" dal quale fu tratto anche un film interpretato da Alberto Sordi. Dal 2009 in dodici punti della città che lo scrittore aveva richiamato nelle sue opere erano stati posizionati degli espositori con delle citazioni e delle note relative allo scrittore (nella foto). Da qualche giorno però sono state coperte da informazioni dedicate all’app turistica Vigevano City Tour. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mastronardi “cancellato“. Via le citazioni dello scrittore

