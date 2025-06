Mastella | Inversione FdI su terzo mandato valga anche per i Sindaci

Le dinamiche politiche si evolvono, e anche i meloniani sembrano fare marcia indietro sul tema del terzo mandato, sancendo un importante inversione di rotta. Se la volontà politica c’è, nulla è irremovibile, nemmeno per le istituzioni. Ma attenzione: l’uso strumentale delle norme rischia di minare il rispetto dei principi democratici. È ora di riflettere sul futuro della rappresentanza e sulla reale autonomia delle istituzioni.

"Registriamo l'inversione dei meloniani sul tema del terzo mandato; nessun problema, che mai nessuno, del resto, aveva posto. Sono stati loro a scomodare finanche la Consulta: ma non c'è dubbio che questo vincolo, se c'è la volontà politica, può essere rimosso. Non si possono però torcere le istituzioni dello Stato a proprio uso e consumo o a secondo delle convenienze politiche del momento", lo spiega in una nota il sindaco e componente dell'Esecutivo nazionale dell'Anci Clemente Mastella. "Sia chiaro però che i sindaci non sono la periferia delle istituzioni. E' necessario creare le condizioni di uguaglianza giuridica e politica per tutte le cariche istituzionali e dunque, in presenza di una rimozione di tale vincolo per i presidenti regionali, esso va rimosso anche per i Sindaci di comuni oltre i 15mila abitanti.