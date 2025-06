massimo osti una fondazione per forgiare i giovani designer foto

La città di Bologna si prepara ad accogliere una nuova luce nel mondo del design, con la nascita della Fondazione Massimo Osti Archive. Questa iniziativa innovativa mira a forgiare i giovani talenti, insegnando il metodo unico del celebre stilista, e rafforzare il legame tra passato e futuro della moda. Con entusiasmo e determinazione, la fondazione si propone di diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni di designer, ispirandole a innovare e creare.

Bologna, 6 giugno 2025 – La notizia arriva alla fine del talk che precede l'inaugurazione della mostra 'Ideas from Massimo Osti. From Bologna, beyond fashion' a Palazzo Pepoli ( foto ), ed è il figlio Lorenzo Osti – qui con le sorelle Agata e Teresa – a comunicarla: la Fondazione Massimo Osti Archive, che nascerà molto presto a Bologna, "cercherà di intercettare giovani designer delle scuole di moda per insegnare loro il metodo Osti che parte dagli archivi e passa per i laboratori di trasformazione dove si stampa, si fa serigrafia, si stampano i tessuti. Dovremmo essere pronti a fine anno". Una grande iniziativa che consegnerà l'eredità dell'ingegnere-designer, come veniva chiamato il visionario bolognese creatore di celebri marchi tra cui C.