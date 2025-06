Massimiliano Marianelli il professore dei ponti e del dialogo | l’Università di Perugia sceglie la persona oltre le fazioni

persona che si distingue per il suo impegno nel promuovere il dialogo e l’unità, oltre le fazioni e gli steccati ideologici. Massimiliano Marianelli, il professore dei ponti e del dialogo all’Università di Perugia, rappresenta una scelta inedita e coraggiosa, che punta a rilanciare un’istituzione universitaria come spazio di confronto e crescita condivisa. In un’epoca di divisioni, la sua candidatura segna un passo verso un futuro più inclusivo e collaborativo.

Il primo turno delle elezioni per il Rettorato all'Università degli Studi di Perugia ha segnato una rottura con il passato. Lontani i tempi in cui le contrapposizioni si esaurivano nello scontro tra aree disciplinari — umanisti contro scienziati — oggi la sfida è stata "politica", "quasi ideologica", riflettendo dinamiche che travalicano le antiche mura dell'ateneo. In questo "clima teso", di "scontro tra partiti", il primo turno ha premiato una figura che si è posta al di sopra delle divisioni: Massimiliano Marianelli. Definito da molti "il professore dei ponti e del dialogo", Marianelli ha saputo conquistare consenso proponendo un modello di università inclusiva, capace di ascoltare e di unire, piuttosto che alimentare le contrapposizioni.

