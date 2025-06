Mass Effect | Doug Jung scelto come showrunner da Amazon

Amazon punta in alto con la sua nuova serie live action dedicata a Mass Effect, affidando le redini a Doug Jung, famoso per "The Chief of War". Con un team di talento e un percorso di sviluppo già avviato, la saga videoludica si prepara a rivoluzionare anche il piccolo schermo. La domanda ora è: preparatevi a vivere un'avventura epica come mai prima d'ora.

La serie in live action di Amazon dedicata alla saga videoludica Mass Effect avrà Doug Jung come showrunner. Questa sera Deadline ha riferito che la serie in live action Mass Effect potrà contare sul talento di Doug Jung (The Chief Of War), il cui ruolo sarà quello di showrunner e co-sceneggiatore a fianco di Dan Casey, che sta scrivendo il progetto da quasi un anno. Annunciata nel 2021 ( qui la nostra notizia ), la  serie di  Amazon MGM Studios  ha attraversato un lungo preoccupante periodo di standby, ma ciononostante mai è stata dichiarata morta. Questo nuovo aggiornamento non può che confermare la vitalità del progetto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Mass Effect | Doug Jung scelto come showrunner da Amazon

