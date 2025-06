Marzia Zinetti è morta a 41 anni in un tragico incidente stradale

La perdita di Marzia Zinetti, a soli 41 anni, ha sconvolto tutta la comunità. Un tragico incidente sulla strada per Endine ha portato via una vita troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile. La sua scomparsa ci ricorda quanto siano fragili i momenti e quanto sia prezioso ogni istante. In questo momento di dolore, ci uniamo al cordoglio di familiari e amici.

Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di giovedì a Casazza, sulla strada che porta al lago di Endine: la 41enne Marzia Zinetti è morta sul colpo a seguito dello schianto con un camion. Un impatto violentissimo che purtroppo non le ha lasciato scampo: la giovane donna è stata estratta.

Chi era Marzia Zinetti, 41 anni, morta a Casazza nello scontro tra la sua auto e un camion della Val Cavallina Servizi - Subito dopo lo schianto, si è alzato in volo l'elisoccorso, arrivato da Bergamo, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Al momento dello schianto, il camion stava andando a caricare legna alla ...

Schianto di Casazza, il dolore degli amici di Marzia: «Sempre dolce e sorridente» - A Casazza dolore e sgomento per la morte improvvisa di Marzia Zinetti. Nel paese dove la 41enne era cresciuta e lavorava, nel pomeriggio di giovedì 5 giugno la sua giovane vita si è spezzata ...