Marzano di Nola una giornata dedicata alle Radici

Marzano di Nola si prepara a celebrare le sue radici con l’evento “Radici”, un’occasione unica per riscoprire il passato e guardare con consapevolezza al domani. Promosso dal Comune in collaborazione con il Forum dei Giovani, questa giornata invita tutti a tenere “un occhio al futuro, ma i piedi ben saldi in quello…”. Un appuntamento imperdibile per rafforzare il senso di identità e comunità, scoprendo storie e tradizioni che ci definiscono.

🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Marzano di Nola, una giornata dedicata alle "Radici"

