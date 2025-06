Marvel Tokon | Fighting Souls Sony ed Arc System Works annunciano con un trailer il gioco PS5 e PC

Durante lo State of Play, Sony ha sorpreso i fan annunciando Marvel T?kon: Fighting Souls, un emozionante picchiaduro 4v4 realizzato in collaborazione con Marvel Games e Arc System Works, già celebre per Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ. Il titolo, in arrivo nel 2026 su PS5 e PC, promette di portare l’epica battaglia Marvel a livelli mai visti prima. Nel frattempo, è stato rilasciato un trailer coinvolgente che stuzzica l’attesa dei fans di tutto il mondo.

Durante lo State of Play, Sony ha sorpreso i fan annunciando Marvel T?kon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro tag team 4v4 realizzato in collaborazione tra PlayStation Studios, Marvel Games e il celebre studio Arc System Works, già noto per Guilty Gear e Dragon Ball FighterZ. Il gioco arriverà nel corso del 2026 su PS5 e PC (via Steam ed Epic Games Store), anche se una data precisa non è stata ancora comunicata. Nel frattempo, è stato pubblicato il primo trailer ufficiale, che offre una rapida panoramica dello stile visivo e delle prime dinamiche di gioco. Marvel T?kon: Fighting Souls si propone come una nuova esperienza nel genere dei giochi di combattimento, dove squadre composte da quattro personaggi si affrontano in battaglie spettacolari, ricche di effetti visivi e mosse cooperative.

Marvel Tokon: Fighting Souls, nuovo picchiaduro su PS5 e PC - Preparati a entrare nel mondo epico di Marvel con "Marvel Tokon: Fighting Souls", il nuovo picchiaduro a squadre sviluppato da Sony Interactive Entertainment e Arc System Works.

