Mars Era annunciano l’EP Sciacalli in attesa del nuovo album Calce a settembre 2025

Oggi, venerdì 6 giugno 2025, la rock band fiorentina Mars Era lancia il nuovo EP “Sciacalli”, un’anteprima irresistibile del loro attesissimo album in uscita a settembre. Con cinque tracce potenti, tra singoli già amati e inediti sorprendenti, questa release promette di conquistare i fan e preparare il terreno al grande ritorno musicale. Preparatevi a immergervi in un mondo di suoni energici e testi coinvolgenti: l’attesa sta per finire.

In attesa dell’uscita dell’album completo a settembre, i MARS ERA rilasciano oggi sugli store digitali l’EP “Sciacalli”. L’EP consta di 5 brani tra cui i due singoli già pubblicati “La Smania” e “Svegli alle 3:00” oltre a tre nuovi inediti. L’EP “Sciacalli” dei Mars Era: cinque tracce tra singoli già noti e inediti. Oggi, venerdì 6 giugno 2025, la rock band fiorentina Mars Era pubblica il nuovo EP intitolato “Sciacalli”, disponibile su tutti gli store digitali. Questo lavoro anticipa l’uscita del loro terzo album completo, previsto per il prossimo 12 settembre 2025. L’EP si compone di cinque brani, tra cui spiccano i due singoli già usciti in precedenza, “La Smania” e “Svegli alle 3:00”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Mars Era annunciano l’EP “Sciacalli” in attesa del nuovo album “Calce” a settembre 2025

In questa notizia si parla di: Sciacalli Mars Attesa Album

Republican People's Party (CHP) Antalya Rally