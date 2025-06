Marotta spiega | Chivu mai un ripiego! Fabregas? Mancata disponibilità

Giuseppe Marotta svela i retroscena dietro la scelta dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu, sottolineando come l’imprevedibilità dello sport influenzi ogni decisione. La mancata disponibilità di altri nomi, come Fabregas, e le esclusioni di alternative come Chivu, sono elementi chiave nel percorso verso questa sorprendente nomina. Ma quali sono state le vere motivazioni? Scopriamolo insieme.

Giuseppe Marotta si è espresso sulla decisione dell’Inter di affidare la guida tecnica del Club a Cristian Chivu. Di seguito le sue parole. LE DICHIARAZIONI – Giuseppe Marotta si è così pronunciato a Sky Sport sulla scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu: «Lo sport è caratterizzato dall’imprevedibilità, che riguarda sia il campo sia le altre decisioni. Nella giornata di martedì, il tecnico ha deciso di non proseguire la sua avventura con noi. L’Inter ha provato a fargli cambiare idea, dopo aver constatato la sua volontà ne ha preso atto e ha deciso di puntare su un nuovo ciclo. Ho sentito parlare di ‘confusione’ quando, invece, la nostra scelta è stata ben precisa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta spiega: «Chivu mai un ripiego! Fabregas? Mancata disponibilità»

