Marotta | "Inzaghi martedì ci ha detto che il suo ciclo all'Inter era finito ci ha trovato impreparati Vi spiego la scelta di Chivu"

Marotta e Inzaghi, durante il Festival della Serie A a Parma, hanno condiviso dettagli importanti sul futuro dell'Inter. Quando martedì scorso si è saputo che il ciclo di Inzaghi sulla panchina nerazzurra si era concluso, molti sono rimasti sorpresi. Ma ora, con la scelta di Chivu come nuovo tecnico, l'Inter si prepara a scrivere un capitolo emozionante. Scopriamo insieme le motivazioni dietro questa decisione strategica e le prospettive di una squadra in trasformazione.

Il presidente dell`Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato in diretta dal Festival della Serie A di Parma, in occasione della composizione dei calendario:. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Inter Marotta Quot Inzaghi

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Delirio totale: Pap per il tradimento di Inzaghi esonera Marotta Pap, quando parli di campo, sembri volere un Inter fuori da tutto purché abbia Icardi titolare e 5imone Inzaghi allenatore. Procione, prima di Marotta l'Inter era un disastro, ma a te piaceva. È una Si Partecipa alla discussione

Marotta s'è fatto trovare impreparato dall'addio di Inzaghi. Il no di Fabregas rientra nelle variabili di mercato. Chivu bandiera del club, ma la metà di stagione col Parma è tutta la sua esperienza da allenatore oltre le giovanili. Scommessa senza paracadute, avr Partecipa alla discussione

Marotta: "Inzaghi martedì ci ha detto che il suo ciclo all'Inter era finito, ci ha trovato impreparati. Vi spiego la scelta di Chivu" - Il presidente dell`Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato in diretta dal Festival della Serie A di Parma, in occasione della composizione dei calendario: `Se vinci. Si legge su msn.com

Inter: Marotta snobba Inzaghi, ma nella promessa ai tifosi scocca una freccia contro l’allenatore - Marotta ha commentato l’addio di Inzaghi all'Inter senza nominare l'allenatore e ha assicurato ai tifosi nerazzurri che la squadra resterà competitiva ... Lo riporta sport.virgilio.it

Cosa è successo nell’incontro di Simone Inzaghi con Marotta prima dell’addio all’Inter: cosa si sono detti - Il tecnico ha annunciato la sua decisione di lasciare l'Inter senza margini di trattativa: “Non ho più le energie per continuare” ... Si legge su fanpage.it

Marotta after Inzaghi's GOODBYE: We are a Great INTER