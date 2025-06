Marotta per il cambiamento sul mercato dell’Inter! Rivoluzione parziale

Giuseppe Marotta, alla guida dell’Inter, ha annunciato un nuovo corso durante il Festival della Serie A, parlando di una rivoluzione parziale ma decisa. La società nerazzurra punta a un cambiamento strategico, scegliendo allenatori innovativi e meno legati al passato. Un passo audace che segna un punto di svolta nel progetto del club, dimostrando che la strada verso il successo si costruisce anche con scelte coraggiose e rivoluzionarie.

Giuseppe Marotta si è reso protagonista di parole piuttosto importanti oggi al Festival della Serie A. Il presidente ha indicato la via del cambiamento dell’Inter, ma la rivoluzione sarà solo “parziale”. CAMBIAMENTO – Giuseppe Marotta e tutta l’ Inter hanno optato per un cambiamento radicale. Sulla panchina non ci saranno allenatori dal passato importante, come potevano essere Roberto Mancini o José Mourinho. Nessuna di queste scelte è stata nemmeno presa in considerazione, perché in cima alla lista c’erano Cesc Fabregas e Cristian Chivu. Oaktree ha indicato la via, Marotta ha acconsentito portando un mister giovane che potesse lavorare con elementi altrettanto giovani. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta per il cambiamento sul mercato dell’Inter! Rivoluzione “parziale”

In questa notizia si parla di: Marotta Cambiamento Inter Rivoluzione

Occhio di Serpente (@Interismore1908) Partecipa alla discussione

J.S.Veron - Interista (@IononDevo) Partecipa alla discussione

Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco: chi parte e chi potrebbe arrivare - Numerosi i movimenti attesi nel reparto offensivo da parte dei nerazzurri. Certi di restare solamente Lautaro e Thuram ... Da today.it

Inter, rivoluzione Marotta: la decisione su Inzaghi, il sostituto - Una lunga notte per Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Si deciderà il suo futuro, la rivoluzione di Marotta: il sostituto ... calciomercato.it scrive

Inter, rivoluzione in attacco. Marotta conferma: "I sicuri sono Lautaro e Thuram". Chi parte, chi è in dubbio e chi può arrivare - L'estate 2025 per l'Inter sarà di grandi, grandissimi cambiamenti. L'attuale rosa guidata ... il presidente e amministratore delegato unico Beppe Marotta che ha ribadito come: "Siamo l'attacco ... msn.com scrive

Inter, rivoluzione Marotta la decisione su Inzaghi, il sostituto