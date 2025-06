Marotta | Nessuna confusione all’Inter Chivu è quello che cercavamo Poi su Fabregas | Non ci siamo mai sentiti

Durante il 'Festival della Serie A' a Parma, Giuseppe Marotta ha affrontato con chiarezza le recenti turbolenze interiste, confermando la solidità del progetto e smentendo tutte le voci fuorvianti. Nessuna confusione, Chivu è quello che cercavamo e su Fabregas, non ci sono stati contatti. Un momento di confronto sincero per rassicurare i tifosi e guardare avanti con fiducia.

Il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha risposto a numerose domande durante il 'Festival della Serie A'. Tanti gli argomenti trattati. Tante domande a cui rispondere per Beppe Marotta lungo il corso del 'Festival della Serie A' tenutosi oggi a Parma. Argomenti della maggior parte delle discussioni, ovviamente, gli ultimi tempestosi giorni vissuti in Viale della Liberazione. Prima la clamorosa imbarcata in finale di Champions League, poi l'addio di Inzaghi e infine l'arrivo di Cristian Chivu. In meno di una settimana all' Inter è cambiato praticamente tutto e i cronisti hanno posto al presidente nerazzurro le più disparate domande.

