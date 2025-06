Marotta | L’Inter non è confusa l’addio di Inzaghi ci ha colto impreparati

Marotta, durante il Festival della Serie A, ha voluto fare chiarezza sui recenti eventi che scuotono l’Inter. L’addio di Inzaghi ha colto tutti di sorpresa, ma il manager nerazzurro non si perde d’animo: tra analisi della finale di Champions e la sorprendente scelta di affidare la panchina a Chivu, le sue parole sono un chiaro segnale di continuità e ambizione. In merito all’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter, Marotta...

Nelle ultimissime ore, intervenuto al festival della serie A (attualmente in corso), Marotta fa chiarezza sugli ultimi recenti avvenimenti che riguardano il club neroazzurro. Il focus del discorso è stato, ancora una volta, la sconfitta nella finale di Champions e il ribaltone tecnico con la scelta di puntare a Chivu. Le dichiarazioni del presidente nerazzurro sul nuovo allenatore. In merito all’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter Marotta ha spiegato: «Siccome nel calcio regna l’imprevedibilità, noi abbiamo assistito a una dichiarazione del nostro allenatore che ci ha detto di ritenere concluso il ciclo dell’Inter e di preferire un’esperienza alternativa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marotta: «L’Inter non è confusa, l’addio di Inzaghi ci ha colto impreparati»

