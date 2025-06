Marotta giustifica | Confusione? No solo impreparati dopo scelta Inzaghi!

Giuseppe Marotta, dirigente di spicco dell’Inter, affronta a cuore aperto la passata stagione e le recenti sfide del club, sottolineando come nel calcio l’imprevedibilità sia la vera regina. Dopo la scelta di Inzaghi, non mancano le confusione e le polemiche, ma Marotta si distingue per chiarezza e determinazione. E mentre difende il lavoro di Christian Chivu, la sua visione apre nuovi orizzonti per il futuro nerazzurro.

Giuseppe Marotta ha parlato dell’ultima stagione dell’Inter, esprimendo le proprie convinzioni sul modo in cui meriti di essere definita. Poi un commento su Cristian Chivu. LE DICHIARAZIONI – Giuseppe Marotta si è pronunciato a margine del Festival della Serie A di Parma. Di seguito le sue parole raccolte sul posto dalla nostra inviata Elisa Luceri: « Nel calcio è l’imprevedibilità a regnare sovrana. E così martedì il nostro allenatore ci ha detto ‘credo che il mio ciclo all’Inter sia finito’. Potevamo immaginarlo? Non potevamo. La finale aveva bloccato questo tipo di discorso, poi Simone Inzaghi ha deciso il lunedì dopo la finale ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta giustifica: «Confusione? No, solo impreparati dopo scelta Inzaghi!»

In questa notizia si parla di: Marotta Giustifica Confusione Impreparati

Marotta: "Inzaghi martedì ci ha detto che il suo ciclo all'Inter era finito, ci ha trovato impreparati. Vi spiego la scelta di Chivu" - Il presidente dell`Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato in diretta dal Festival della Serie A di Parma, in occasione della composizione dei calendario: `Se vinci. Si legge su msn.com

Marotta: "Impreparati dopo dimissioni Miccichè. Sostituto entro il 2/12" - Queste le parole di Marotta all'ANSA: "Le dimissioni di Miccichè da presidente della Lega hanno trovato tutti noi impreparati e dispiaciuti anche perché gli riconosciamo l'ottimo lavoro svolto ... Scrive tuttomercatoweb.com

Inter, Marotta: "C'è grande confusione, serve una linea guida. Competenza Asl va limitata" - Così il dirigente nerazzurro, reduce dal consiglio di Lega tenutosi in mattinata: "C'è una grande confusione ... questi provvedimenti - ha proseguito Marotta -. Nello sport deve essere reso ... Da gazzetta.it