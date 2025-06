Marotta deve prendersi responsabilità da presidente dell’Inter

L’arrivo di Chivu come nuovo allenatore dell’Inter rappresenta un crocevia cruciale per il club, e spetta a Marotta assumersi le sue responsabilità per guidare questa transizione. Come volto nuovo, Chivu necessita di un supporto solido e deciso, e solo Marotta può rafforzare la sua posizione nel momento più delicato. La sfida è grande, ma il vero leader si vede nei momenti di svolta: ora tocca a lui dimostrare di saper guidare l’Inter verso nuovi traguardi.

L'arrivo di Chivu chiama Marotta ad agire da presidente dell'Inter. Di quelli vecchio stile, presenti fino quasi a diventare ingombranti. Perché l'allenatore non può essere lasciato solo, e solo Marotta può rafforzare la sua posizione. VOLTO NUOVO – La scelta di Chivu come nuovo allenatore dell'Inter non può essere presa senza assunzione di responsabilità. Il passaggio da Inzaghi a un allenatore con una decina di panchine di esperienza da professionista non è un fatto banale. Men che meno per una squadra finalista di Champions e che dovrebbe avere ancora ambizioni di titolo a livello italiano.

