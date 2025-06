Marotta | Chivu non ridimensionamento! Inter orgoglio per la stagione

In un club come l'Inter, il lavoro e le decisioni strategiche sono al centro di ogni successo. Giuseppe Marotta, all'indomani della scelta di Cristian Chivu e delle recenti sfide stagionali, ha parlato apertamente dal Festival della Serie A, sottolineando l'orgoglio della squadra e gli obiettivi futuri. Tra imprevisti e ambizioni, l'Inter continua a guardare avanti, determinata a riscrivere il proprio destino.

Giuseppe Marotta si è esposto con i giornalisti sul posto relativamente alla scelta di Cristian Chivu e ai futuri obiettivi dell’Inter. Il suo intervento direttamente dal Festival della Serie A. ALLENATORE – Giuseppe Marotta ha spiegato cosa è successo per la questione allenatore: «Il calcio è anche imprevedibilitĂ e questa non è solo sul terreno di gioco, anche sulla scrivania. Martedì abbiamo avuto un colloquio con Simone Inzaghi il quale con gentilezza ha manifestato l’intenzione di non proseguire. Il clima era di massima armonia, non c’era margine per negoziare o per convincere l’allenatore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta: «Chivu non ridimensionamento! Inter, orgoglio per la stagione»

