Marotta | Chivu non è una scommessa ecco perché l' abbiamo scelto

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha chiarito perché Christian Chivu non è una scommessa ma una scelta ponderata e strategica. Durante il Festival della Serie A a Parma, ha spiegato le motivazioni dietro l’ingaggio dell’ex difensore romeno, sottolineando la fiducia nel suo talento e nella continuità del progetto nerazzurro. La decisione di affidargli la panchina rappresenta una svolta importante per la squadra, segnando un nuovo capitolo ambizioso per l’Inter.

Le parole del presidente dell'Inter Beppe Marotta a margine del Festival della Serie A di Parma, l'evento nel corso del quale è stato svelato il calendario della stagione 2025-26. Così il numero uno nerazzurro sulla scelta di Christian Chivu per la panchina dopo l'addio di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marotta: "Chivu non è una scommessa, ecco perché l'abbiamo scelto"

