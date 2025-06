Marotta ammette | Vi svelo quando Inzaghi ha deciso di andare via

Partiamo da una rivelazione che farà discutere i tifosi: Beppe Marotta ammette, per la prima volta, quando Inzaghi ha deciso di lasciare l’Inter. Tra conferme e attese, il festival della Serie A a Parma si rivela un palcoscenico di grandi novità. La domanda ora è: cosa ci riserverà il futuro nerazzurro? Restate con noi, perché le sorprese sono appena cominciate.

Anche Beppe Marotta è tra i protagonisti del Festival della Serie A, in corso a Parma. Proprio dalla città emiliana sta per arrivare Cristian Chivu, destinato a diventare il prossimo allenatore dell’Inter. Manca solo l’ufficialità, ma i giochi sembrano fatti. Il presidente nerazzurro ha aperto il suo intervento nel panel dedicato alla sostenibilità economica dei club con un riferimento diretto alla questione più calda: la panchina. “Partiamo da Chivu. si può dire è fatta?” “Abbastanza”, risponde sorridendo. Poi, affronta il clima di scetticismo attorno all’Inter: “È normale. Nel calcio se vinci sei bravo, se perdi molto meno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Marotta ammette: «Ci hanno surclassato in tutto ma non deve inficiare la stagione». Poi fa questo annuncio sul futuro di Inzaghi - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, non nasconde la delusione dopo il pesante 5-0 subito in finale di Champions League contro il PSG, ma invita a guardare oltre: "Non deve inficiare la nostra stagione".

Inter, Marotta: «Da Lukaku a Thuram? Lo avremmo preso comunque. Inzaghi farà ancora strada» - l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato del momento dei nerazzurri, esaltando il lavoro di Simone Inzaghi ma non solo. L'ad dell'Inter ha svelato un retroscena su Luciano ... Lo riporta ilmessaggero.it

Marotta “Rinnovo di Inzaghi una formalità, in tre per lo scudetto” - Marotta ha svelato che è arrivato il tempo anche per l'Inter di avere una seconda squadra: " Ne ero un fautore anche alla Juventus. Ritengo che lo strumento dell'Under 23 sia propedeutico al ... Riporta msn.com

Inter, Marotta su inzaghi: "C'è fiducia" - Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter ... Italia a San Siro contro la Juventus ha blindato il tecnico Simone Inzaghi: "Promosso o bocciato? Non siamo a scuola, la fiducia in lui ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Inter, quelle horreur! Marotta ammette il ko “La sconfitta non cancella i meriti di Inzaghi”