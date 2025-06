Marotta al Festival della Serie A | Chivu? Ecco perché l’abbiamo scelto

Al Festival della Serie A, Giuseppe Marotta ha catturato l’attenzione con parole chiare e appassionate sul futuro dell’Inter. In attesa di ufficializzare Cristian Chivu come nuovo allenatore, il dirigente nerazzurro ha spiegato i motivi di questa scelta strategica, sottolineando il valore e la visione del club. SU CHIVU – «Se...», le sue dichiarazioni anticipano un progetto ambizioso che promette di rilanciare l’Inter verso nuovi traguardi.

Marotta, il presidente dell'Inter ha parlato sul palco del Festival della Serie A: le sue dichiarazioni. In attesa di ufficializzare Cristian Chivu come nuovo allenatore, il presidente dell' Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto al Festival della Serie A che si svolge oggi a Parma. Il dirigente di punta nerazzurro ha discusso del cambiamento tecnico e della decisione di affidare la guida della squadra a Chivu. SU CHIVU – « Se possiamo dire che sarà Chivu il nuovo allenatore? Abbastanza. I l motivo per il quale l'abbiamo scelto? I giornali hanno dato i nomi più svariati, tutti profili completamente diversi: io credo che la prima cosa che quando si cambia un allenatore è identificare un profilo, conseguenza di linee guida e strategie delineate da proprietà e management.

