Mario Barretta eletto presidente di Cdo Campania

Con grande entusiasmo, la Compagnia delle Opere Campania annuncia l'elezione di Mario Barretta come nuovo presidente per il triennio 2025-2028. Durante l’assemblea presso il Polo dello Shipping a Napoli, alla presenza del presidente nazionale Andrea Dellabianca, Barretta ha ricevuto il mandato di guidare questa importante realtà imprenditoriale verso nuovi successi. Con un team di consiglieri di alto livello, si apre un nuovo capitolo di crescita e innovazione per la regione.

All’ assemblea di Compagnia delle Opere Campania, tenutasi presso il Polo dello Shipping a Napoli, alla presenza del presidente Cdo nazionale Andrea Dellabianca, è stato eletto Mario Barretta presidente per il triennio 2025-2028. Nominati nel Consiglio cirettivo: Roberto Tuorto, Giulio Cacciapuoti, Roberto Sanseverino, Mauro Ferrara, Gaetano Cafiero, Marcello Caronte, Massimiliano Canestro, Salvatore Del Monaco, Mario Del Verme, Oscar Leonessa, Raffaele Fabbrocini, Giulio Marino, Gennaro Romano, Umberto Daniele. Ha coordinato i lavori dell’Assemblea Roberto Tuorto, Banco Alimentare. Il past president Giulio Cacciapuoti ha aperto i lavori dopo l’intervento di Andrea Dellabianca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

