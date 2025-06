Marinaio tenta il suicidio su una nave ormeggiata a Porto Empedocle | salvato dai carabinieri

Un marinaio di 38 anni, imbarcato su una nave straniera ormeggiata a Porto Empedocle, ha tentato il tragico gesto di togliersi la vita. Grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri, che hanno attivato rapidamente i soccorsi, è stato possibile salvarlo in extremis. La prontezza e la professionalità delle forze dell'ordine hanno fatto la differenza, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale l'intervento immediato in situazioni di emergenza.

Salvato appena in tempo, grazie all'intervento fulmineo dei carabinieri. Ha 38 anni il marinaio, imbarcato su una nave straniera che aveva ancorato al porto Empedoclino, che ha tentato il suicidio. L'immediato intervento dei militari dell'Arma, che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi, ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Marinaio tenta il suicidio su una nave ormeggiata a Porto Empedocle: salvato dai carabinieri

In questa notizia si parla di: Marinaio Suicidio Nave Porto

Marinaio di 21 anni morto sulla nave: per la Procura è stato un suicidio - La procura di Brindisi ha chiesto per la seconda volta l'archiviazione dell'indagine per suicidio sulla ... di pistola alla testa sulla nave Staffetta ancorata al porto di Brindisi. Scrive ilmessaggero.it

Marinaio morto sulla nave, il gip: avanti con le indagini - Avanti tutta nelle indagini sulla morte del marinaio Giuseppe Antonio ... per un colpo di pistola alla testa sulla nave Staffetta ancorata al porto di Brindisi. Il gip di Brindisi, Vittorio ... Segnala quotidianodipuglia.it

Giuseppe Gelsomino, marinaio 21enne morto su nave/ Il papà: “Non è un suicidio” - A I Fatti Vostri la vicenda di Giuseppe Gelsomino, il 21enne marinaio trovato ... non aveva nemmeno il porto d’armi”. Su eventuali testimoni: “Una nave a fianco ha sentito un forte boato ... Scrive ilsussidiario.net

Tragedia a #newyork una nave della Marina Messicana si schianta contro il ponte di Brooklyn #news