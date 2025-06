Marina di Vecchiano | pronta la prima passerella per la spiaggia in zona Piazzale Montioni

Marina di Vecchiano si prepara a vivere un’estate all’insegna della comodità e dell’accessibilità, grazie alla nuova passerella pronta in zona Piazzale Montioni. Il Comune ha completato la manutenzione della prima delle due passerelle che facilitano l’accesso all’arenile per residenti e visitatori. "La novità," dichiara il sindaco Massimiliano Angori, "è che da questa stagione... è più semplice e sicuro raggiungere il mare, rendendo l’esperienza ancora più piacevole per tutti."

Il Comune di Vecchiano, per la stagione estiva 2025, ha eseguito e terminato la manutenzione della prima delle due passerelle che ha preso in carico da quest'anno per l'accesso all'arenile di Marina di Vecchiano. "La novità - dice il sindaco Massimiliano Angori - è che da questa stagione.

