Marianella | Panchina Inter affascinante! Meritevole la forza del Como su Fabregas

Massimo Marianella ha elogiato la figura di Cesc Fabregas, definendolo un elemento affascinante e meritevole di grande rispetto per la sua forza e intelligenza tattica. La scelta dell’Inter di puntare su di lui come potenziale allenatore lascia intravedere un progetto ambizioso, anche se il suo rifiuto ha aperto le porte a Cristian Chivu. La vicenda si arricchisce di suspense, dimostrando come nel calcio nulla sia mai scontato.

Nel corso di un intervento a Sky Calciomercato – L’Originale, il noto telecronista Massimo Marianella ha commentato la scelta dell’Inter di puntare inizialmente su Cesc Fabregas per la panchina, prima del rifiuto arrivato dal Como e della successiva virata su Cristian Chivu, che a breve sarà ufficializzato come nuovo allenatore nerazzurro. PIANO A – Massimo Marianella ha elogiato la figura dell’ex centrocampista spagnolo: « Fabregas è un bravissimo allenatore, e lo abbiamo avuto anche ospite a Sky. È un ragazzo brillantissimo, molto preparato e con un grande futur davanti. Non mi sorprende affatto che l’Inter abbia pensato a lui». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marianella: «Panchina Inter affascinante! Meritevole la forza del Como su Fabregas»

