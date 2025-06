Marelli | Ndicka-Bisseck? Se Ne Parlerà anni Rischio caos social per nuova regola | ESCLUSIVO

L'ex arbitro di Serie A e moviolista di DAZN, Luca Marelli, torna a far parlare di sé nel nostro programma "Ti Amo Calciomercato" su YouTube. Questa volta, il focus è sul caso Bisseck-Ndicka e sulle possibili ripercussioni sociali di nuove regole. Con il suo stile diretto e provocatorio, Marelli mette in discussione le recenti decisioni arbitrali, anticipando un dibattito che potrebbe scuotere il mondo del calcio e dei social per anni.

L'ex arbitro di Serie A e moviolista di DAZN nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube A TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, è intervenuto Luca Marelli. L'ex arbitro di Serie A, attuale moviolista di DAZN, è tornato sul caso Bisseck-Ndicka e non solo. PASSO INDIETRO – "All'inizio di ogni stagione io scrivo un post provocatorio 'contro' gli arbitri. Effettivamente a mio parere c'è stato un passetto indietro rispetto all'annata precedente. C'è stato qualche errore di troppo, perché manca Orsato che copriva dalle venti alle venticinque partite di primo livello".

MARELLI: NDICKA-BISSECK? We'll be talking about it for years. Risk of social chaos for new rule