Marco Malvaldi a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina

Marco Malvaldi, con il suo inconfondibile stile, ci accompagna in un nuovo avvincente romanzo al Borgo Libreria Ghibellina. Tra umorismo e suspense, il suo giallo ambientato a Pineta cattura il lettore, portandolo tra i tavoli del BarLume e le emozioni dei suoi affascinanti personaggi. L’estate si apre con novità e misteri: la figlia di Massimo... Scopri come si evolvono le storie di questo irresistibile quartiere letterario.

Marco Malvaldi ci consegna un giallo spiazzante e spassoso che trascina il lettore tra i tavoli del BarLume a condividere con i vecchietti la suspense del delitto e la malinconia del ricordo. È inizio estate a Pineta e un po' tutti sono alle prese con importanti novità . La figlia di Massimo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Marco Malvaldi a Scrittori in borgo Libreria Ghibellina

In questa notizia si parla di: Marco Malvaldi Scrittori Borgo

5 libri di Marco Malvaldi da leggere assolutamente - Marco Malvaldi è uno degli scrittori italiani contemporanei più apprezzati per ... che mescola sarcasmo e disgusto in ogni osservazione. Il piccolo borgo, con poche case e tanti anziani, offre come ... Come scrive agendaonline.it

Il festival Scrittori in Borgo - Torna in città il 3 giugno la rassegna letteraria "Scrittori in borgo" ideata e organizzata dalla Libreria Ghibellina e giunta quest’anno alla dodicesima edizione grazie al sostegno di Pharmanutra, sp ... Riporta msn.com

Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone presentano il loro libro a Chiavari - Gli autori, Marco ... Malvaldi e Samantha Bruzzone, coppia nella vita, hanno deciso di scriverne insieme. Un’indagine al femminile che, tra suspense e ironia, scava nei segreti di un borgo ... Come scrive ligurianotizie.it

L'intervista allo scrittore Marco Manvaldi