Marcia per la pace a Camaro San Paolo il messaggio delle periferie

Un’onda di speranza e unità ha invaso le strade di Camaro San Paolo durante la marcia per la pace, un evento che ha coinvolto le periferie in un potente messaggio di solidarietà. Organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio, questa manifestazione ha sottolineato l’importanza di costruire ponti tra le comunità, promuovendo dialogo e armonia. Un esempio vivente di come l’impegno collettivo possa trasformare i quartieri in veri e propri fiumi di speranza.

Un fiume colorato di pace ha attraversato oggi le strade del quartiere San Paolo, in occasione di una marcia organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "La Pira – Gentiluomo" guidato dalla professoressa Luisa Lo Manto, e con la parrocchia di San Paolo.

