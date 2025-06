Marcia della pace e arrivo di Mattarella le modifiche ai servizi autobus

Oggi, in occasione della Marcia della Pace e dell’arrivo di Mattarella, sono previste modifiche ai servizi autobus nella zona di Ponte Buriano. La linea P109 subirà alcune variazioni di percorso, garantendo comunque il collegamento tra le località coinvolte. Queste modifiche temporanee permetteranno a tutti di partecipare senza inconvenienti, assicurando che la mobilità sia fluida e sicura durante questo importante evento. Ecco i dettagli per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Linea P109 - La corsa delle 8.05 in partenza da Loro Ciuffenna per Arezzo giunta a Castiglion Fibocchi anziché transitare da via Setteponti proseguirà su via Vecchia Aretina.

In questa notizia si parla di: Autobus Modifiche Marcia Pace

