questa sera la presentazione ufficiale del progetto sperimentale regionale ‘Recupero Farmaci’, promosso dall’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) Marche. Un’idea innovativa per ottimizzare gli investimenti, ridurre gli sprechi e offrire un aiuto concreto alle fasce più fragili della popolazione. Restituendo una ‘seconda vita’ ai medicinali inutilizzati, questa iniziativa si propone di creare un impatto positivo sulla salute pubblica e sull’ambiente, dimostrando che anche i farmaci possono rinascere con un nuovo scopo.

Si terrà questa sera la presentazione ufficiale del progetto sperimentale regionale ‘Recupero Farmaci’, promosso dall’ Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) Marche con l’obiettivo di ottimizzare gli investimenti nel riutilizzo e nella redistribuzione dei farmaci inutilizzati, destinandoli in particolare alle fasce più fragili della popolazione. Un’iniziativa innovativa che restituisce una ‘ seconda vita ‘ ai medicinali, trasformando un possibile spreco in risorsa preziosa per la comunità. L’evento a Jesi (Ancona). L’evento si terrà alle ore 20 a Jesi, presso la sala riunioni di Farmacentr o, in via Giuseppe di Vittorio 13. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, questa sera di presenta il progetto ‘Recupero Farmaci’

