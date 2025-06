Marc Innaro contro la Rai l’ex inviato da Mosca | “Mi hanno silenziato provavo a raccontare la guerra da prospettiva russa”

Marc Innaro, ex inviato da Mosca, denuncia la Rai di averlo silenziato mentre tentava di raccontare la guerra dall’altra prospettiva: quella russa. Dopo mesi di presenza nei programmi durante l'invasione in Ucraina, si sente tradito da un doppio standard che ha compromesso la libertà di informazione. La sua voce, ora, si fa strada tra le ombre del silenzio, ma cosa accadrà nel dibattito pubblico? Continua a leggere per scoprire la verità.

