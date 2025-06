Marc Innaro contro la Rai l’ex inviato da Mosca | “Censurato perché volevo raccontare la guerra da una prospettiva russa”

Marc Innaro, ex inviato da Mosca, denuncia la Rai di averlo censurato per aver voluto raccontare la guerra dalla prospettiva russa. Dopo aver partecipato a diversi programmi durante i primi mesi dell'invasione in Ucraina, si sente tradito e silenziato, accusando un doppio standard insopportabile. La sua voce, intrisa di coraggio e sincerità, pone una domanda che non può essere ignorata: fino a quando l'informazione sarà soggetta a controlli? Continua a leggere.

L'ex inviato da Mosca, che aveva presenziato in diversi programmi nei primi mesi dell'invasione russa in Ucraina, denuncia la Rai di averlo silenziato: "Non me ne sono andato a cuor leggero, ma ho percepito un doppio standard insopportabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

