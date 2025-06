Maratona di Roma 2026 | aperte le iscrizioni per la staffetta solidale

La maratona di Roma 2026 si avvicina, e le iscrizioni per la staffetta solidale Run4Rome Relay sono ufficialmente aperte! Il 22 marzo, la Capitale accoglierà la 31ª edizione della Run Rome The Marathon, un evento imperdibile che unisce sport, solidarietà e passione. Unisciti a questa grande festa e contribuisci a fare la differenza: alla corsa non competitiva, tutto il cuore batte più forte.

In questa notizia si parla di: Aperte Iscrizioni Staffetta Solidale

