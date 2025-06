Manutenzioni e impianti sportivi | ecco i fondi

Il Comune di Potenza Picena si impegna a rafforzare il proprio patrimonio pubblico con un investimento di 940mila euro, destinato a migliorare servizi, opere pubbliche e impianti sportivi. Di questi, già 450mila euro sono stati ufficialmente stanziati nel rendiconto 2024, assicurando interventi fondamentali come il sostegno ai commercianti del centro storico, l’innovazione degli impianti sportivi e il rifacimento di strade. Un piano ambizioso che promette di trasformare il futuro della comunità .

Ammonta a 940mila euro la cifra che sarà investita dal Comune di Potenza Picena sul fronte delle opere pubbliche, degli impianti e dei servizi. Di questa somma, certificata nel rendiconto dell’anno 2024, sono già stati stanziati 450mila euro. Nel dettaglio: 20mila sono destinati come contributo ai commercianti interessati dai cantieri in corso nel centro storico; 120mila euro andranno ai lavori per l’impiantistica sportiva; 250mila per strade e piazze e infine 30mila euro per interventi di varia natura su immobili comunali. "Si tratta di risorse, individuate a conclusione dell’anno 2024 e che confermano un grande impegno – spiega l’assessore al bilancio Luca Strovegli –, in particolare sul fronte del recupero dell’evasione e sulla capacità di riscossione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it