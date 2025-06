Manuela Murgia violentata e investita” | come è stato riaperto il caso della 16enne trovata morta 30 anni fa

Dopo 30 anni di mistero e dolore, il caso di Manuela Murgia, la giovane trovata morta nel 1995 a Tuvixeddu, torna sotto i riflettori. La magistratura ha deciso di riaprire le indagini, passando da un'ipotesi di suicidio all'accusa di omicidio volontario aggravato contro l'ex fidanzato. Una svolta che potrebbe finalmente portare giustizia a una famiglia segnata dalla perdita. Scopriamo insieme come si sta evolvendo questa intricata vicenda.

Manuela Murgia aveva solo 16 anni quando venne trovata morta nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, a Cagliari, il 5 febbraio del 1995. Nei primi mesi del 2025 la magistratura ha riaperto il caso, archiviato come suicidio e l'ex fidanzato dell'epoca è stato iscritto nel registro per omicidio volontario aggravato. A Fanpage.it parla l'avvocata Giulia Lai che insieme, ai colleghi Bachisio Mele e Maria F. Marras, difende la famiglia Murgia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Murgia Manuela Stato Riaperto

Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato - Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

Manuela Murgia, caso riaperto dopo 30 anni: indagato l'ex fidanzato. I fratelli: «Non si è suicidata, verità per nostra sorella» - Nella cameretta i loro lettini erano uno vicino all’altro. «Manuela, che era più appena più grande di noi, io e Anna, prima di addormentarci ci raccontava le ... Secondo ilmessaggero.it

Manuela Murgia uccisa, la svolta dopo 30 anni, la sorella: “Ci abbiamo dovuto pensare noi” - "Speriamo che dai nuovi esami possa emergere il Dna del colpevole" spiega la sorella di Manuela Murgia che, insieme ai parenti, non si è mai ... fanpage.it scrive

Manuela Murgia, caso riaperto dopo 30 anni: indagato l'ex fidanzato. I fratelli: «Non si è suicidata, verità per nostra sorella» - La svolta è arrivata. Qualche mese fa il cold case è stato riaperto dalla Procura di Cagliari e l’ex fidanzato di Manuela Murgia, Enrico Astero, all’epoca dei fatti 19enne, è stato iscritto ... Riporta ilmattino.it