Manifesti per il referendum affissi al palco per la festa della Cgil | Norme rispettate

Preparatevi a vivere un momento indimenticabile alla Festa della Cgil di Bergamo, dove la musica elettronica di Planet Funk si fonderà con l’energia della solidarietà e della partecipazione. Sul palco di piazzale Alpini, venerdì 6 giugno, celebriamo insieme il panorama musicale italiano e rendiamo omaggio a Gigi Canu. Un evento che unisce passione e impegno, e che non potete assolutamente perdere. La musica diventa voce di unione e rinascita.

Bergamo. Un’icona del panorama di musica dance ed elettronica ‘made in Italy’. Si tratta del gruppo Planet Funk, in concerto in piazzale Alpini venerdì 6 giugno a pochi giorni dalla scomparsa lo scorso 26 maggio dell’indimenticato Gigi Canu, chitarrista e co-fondatore del collettivo. Il gruppo si esibirà durante l’edizione 2025 della Manifesta Cgil, la festa del sindacato che in città ha sede in via Garibaldi. L’occasione arriva a due giorni dall’appuntamento con i 5 referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza promossi dalla sigla sindacale, che porterà i cittadini alle urne tra domenica 8 e lunedì 9 giugno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it