Manifestazione per Gaza a Roma il 7 giugno il percorso del corteo | strade chiuse e bus deviati

Il 7 giugno, Roma si mobilita per una manifestazione nazionale a favore di Gaza, promossa dalle opposizioni come Pd, Avs e M5s. Il corteo partirà alle 14 da piazza Vittorio Emanuele II, attraversando le strade centrali della città prima di arrivare a piazza San Giovanni. Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento, alcune vie saranno chiuse e i bus deviati. Scopri tutti i dettagli per vivere questa importante giornata di solidarietà . Continua a leggere

La manifestazione nazionale per Gaza organizzata dalle opposizioni, in particolare Pd, Avs e M5s, si terrà a Roma sabato, 7 giugno e partirà alle 14 da piazza Vittorio Emanuele II per poi arrivare a piazza San Giovanni. Vediamo il percorso del corteo e quali sono i bus deviati nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Nuova manifestazione: "Fermare il genocidio a Gaza, riempiremo la piazza di bandiere della Palestina" - Cesena torna in piazza per fermare il genocidio a Gaza. Dopo il successo del 9 maggio, la manifestazione invita a riempire la piazza di bandiere palestinesi e a chiedere il cessate il fuoco.

Ci vediamo sabato 7 giugno alle 14 in piazza Vittorio Emanuele a Roma per dire basta allo sterminio a Gaza, basta alla complicità con il governo Natanyahu e sì all'autodeterminazione del popolo palestinese. Una grande manifestazione nazionale per riportar Partecipa alla discussione

Il Movimento 5 Stelle sarà in piazza, a Roma, per una grande manifestazione nazionale che vuole unire tutte le voci che chiedono la fine del massacro e dei crimini del governo Netanyahu a Gaza. Continua qui https://movimento5stelle.eu/ii-7-giugno-in-piaz Partecipa alla discussione

Manifestazione Roma oggi 6 giugno, orario - Roma si prepara a un fine settimana di forte mobilitazione politica e civile in sostegno al popolo palestinese. Mentre il grande corteo nazionale promosso ... Da funweek.it

In piazza per Gaza: perché le manifestazioni del 6 e 7 giugno creano scompiglio nell'opposizione - Vigilia e antivigilia delle due separate iniziative delle opposizioni contro le bombe israeliane su Gaza e la sospensione degli aiuti umanitari e alimentari, che stanno schiacciando la popolazione pal ... Scrive tg.la7.it

Manifestazioni pro Gaza: perché sono due, a Roma e a Milano, e quali sono le differenze - Calenda e Renzi nel capoluogo lombardo e non a Roma con Pd, M5s e Avs: «Nella loro piattaforma poco spazio al rischio antisemitismo». E i riformisti dem vanno a entrambe le iniziative: sbagliato divid ... Da ilsole24ore.com