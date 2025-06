Mangiare bene senza sensi di colpa

Scopri come gustare ogni pasto senza sensi di colpa e con consapevolezza, grazie ai consigli di Sofia Ballati, biologa nutrizionista e divulgatrice. Nel suo nuovo libro, "Mangiare bene è ...", Sofia condivide strategie pratiche per un’alimentazione equilibrata che promuove benessere e serenità . Un percorso accessibile a tutti coloro che vogliono riscoprire il piacere di mangiare bene, senza rinunce né stress.

Sofia Ballati* FIRENZE Lavoro come biologa nutrizionista, divulgatrice sui social e scrittrice. Il mio lavoro si concentra su visite con i clienti, per aiutarli con percorsi di dimagrimento, ricomposizione corporea, gestione di specifiche patologie e percorsi di educazione alimentare; creazione di contenuti divulgativi con informazioni corrette e scientificamente affidabili; e, infine, scrittura. Il 25 marzo è uscito il mio libro Mangiare bene è una figata (Sperling & Kupfer): rispondo a 101 domande sulla nutrizione, con quiz e pagine compilative per rendere la lettura interattiva. Sui social combatto la disinformazione, cercando di smontare miti che ancora resistono.

