Mangia! All' Alfieri la poesia colorata e urbana di Anna Piscopo

Scopri "Mangia!", il film d'esordio di Anna Piscopo, un’opera che unisce poesia urbana e colori vivaci in un’atmosfera ipnotica. La regista e drammaturga porta sul grande schermo una narrazione unica e coinvolgente, capace di catturare lo spettatore in un viaggio emozionale fuori dal comune. Ti aspettiamo al Cinema Alfieri di Firenze martedì 11 giugno alle ore 21: non perdere questa esperienza artistica indimenticabile!

Difficile trovare una definizione per "Mangia!", il film d'esordio della regista e drammaturga Anna Piscopo che sarà proiettato al Cinema Alfieri di Firenze martedì 11 giugno alle ore 21. Forse "poesia ipnotica" è l'espressione che meglio rende l'idea di quest'opera prima che sfugge alle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Mangia! All'Alfieri la poesia colorata e urbana di Anna Piscopo

