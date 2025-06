Manfredi | Daremo la cittadinanza onoraria di Napoli anche a De Laurentiis

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato un gesto importante e simbolico: la cittadinanza onoraria della città anche ad Aurelio De Laurentiis, oltre che a Dries Mertens. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo fondamentale del presidente azzurro nel far crescere l’amore e l’orgoglio napoletano. Napoli, città di passione e tradizione, vuole così celebrare chi, con impegno e dedizione, ha contribuito a rafforzarne l’identità e il prestigio.

Prima di consegnare la cittadinanza onoraria a Dries Mertens presso il Maschio Angioino, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti in merito al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. . Manfredi ha spiegato: «Napoli possiede un grande debito nei confronti di Aurelio De Laurentiis, che sta facendo tanto per questa città e al momento giusto onoreremo questo debito dando la cittadinanza onoraria anche a lui. Questo è assolutamente un mio impegno». In merito alla riapertura del terzo anello allo Stadio Maradona: «Stiamo lavorando sulla progettazione per rimettere in sesto il terzo anello, vorremmo iniziare i lavori entro la fine dell’anno, ma tra il dire e il fare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it