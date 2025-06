Manda un messaggio a un amico poi uccide la moglie e si toglie la vita

Un tragico e sconvolgente episodio scuote la comunità di Cene: un uomo, dopo aver inviato un messaggio a un amico annunciando le sue intenzioni, ha compiuto un gesto drammatico, uccidendo la moglie con la stessa pistola e togliendosi poi la vita. Un dramma che solleva ancora una volta il problema della violenza di genere e dell'urgenza di intervenire. La violence non può più restare impunita.

Avrebbe annunciato le sue intenzioni in un messaggio inviato a un amico. Poi il dramma. Ha ucciso la moglie con la stessa pistola che ha poi rivolto contro sé stesso per togliersi la vita. L'ennesimo femminicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 5 giugno a Cene, comune di poco più di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Manda un messaggio a un amico, poi uccide la moglie e si toglie la vita

