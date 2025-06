Mancini ritorna sull' addio alla Nazionale | È stato un errore

Roberto Mancini torna a parlare dell'addio alla Nazionale, e questa volta rivela che potrebbe essere stato un errore. Ospite di “The coach experience”, l’ex commissario tecnico degli azzurri riflette sui momenti più intensi della sua carriera, tra successi indimenticabili e decisioni difficili. La sua analisi apre una nuova prospettiva sul suo legame con la maglia azzurra, lasciando intendere che il futuro potrebbe riservare sorprendenti ripensamenti.

Roma, 6 giugno 2025 – Roberto Mancini è stato ospite del “The coach experience” e ha parlato di vari argomenti, tra i quali anche l'addio alla Nazionale. L'ex Inter, infatti, è stato commissario tecnico degli azzurri dal 2018 al 2023. In questo periodo, Mancini ha preso la nazionale in un momento difficilissimo, dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018, per poi portarla alla vittoria dell' Europeo nel 2021, ma successivamente ha fallito l'accesso al Mondiale del 2022 in Qatar. Qualche mese dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord, che è costata la qualificazione all'ultimo Campionato del mondo, il ct ha rassegnato le dimissioni, per poi diventare il nuovo allenatore dell' Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mancini ritorna sull'addio alla Nazionale: “È stato un errore”

