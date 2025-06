Mancini | Like al post di Acerbi? Ci sono cose più importanti Mi manca allenare se tornassi indietro non lascerei questa squadra…

Roberto Mancini torna a far parlare di sé con le sue parole schiette e sincere. L’ex ct dell’Italia commenta il recente episodio di Acerbi, sottolineando come ci siano questioni più rilevanti nel calcio e nella vita. La sua passione per l’allenamento e il desiderio di tornare sulla panchina emergono forte, lasciando intendere che, se potesse tornare indietro, non abbandonerebbe mai questa strada. Ma quali sono le sue vere motivazioni?

Le parole di Roberto Mancini, ex allenatore dell'Inter, sul caso scoppiato con il rifiuto di Francesco Acerbi all'Italia. Tutti i dettagli. Roberto Mancini ha parlato a margine di un evento a Rimini del rifiuto della convocazione da parte di Francesco Acerbi con l' Italia. Un caso nato dopo i problemi del difensore dell' Inter con il ct Luciano Spalletti. LIKE AL POST DI ACERBI – «Ma. dico: ci saranno cose più importanti, no.?». LE MANCA ALLENARE? – «La panchina manca, ma fa parte del lavoro. Se la troverò? Il calcio è strano, vediamo nelle prossime settimane cosa succede». NORVEGIA ITALIA – «L'Italia? Credo sia importante partire col piede giusto, la Norvegia è una buona squadra e le gare vanno giocate».

